Avastati uus võimalus kolesteroolitaseme alandamiseks

Kõrge kolesteroolitase on südame-veresoonkonna haiguste peamine riskitegur. Kuigi statiinid ja dieedid võivad kolesterooli alandada, on UCLA Healthi teadlased avastanud, kuidas teatud valgud, mida nimetatakse Aster-proteiinideks, on rasvataolise aine töötlemisel kehas võtmetähtsusega. See võib olla uudne lähenemisviisi kolesterooli juhtimiseks.