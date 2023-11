AVASTUS ⟩ Vitamiin võib seljatada kroonilise valu

Lühiajaline äge valu on normaalne reaktsioon vigastusele ja väheneb pidevalt, kui põletik taandub. Mõnel puhul muutub selline valu aga krooniliseks seisundiks, mis kestab kauem kui kuus kuud. Teadmised selle arengu mehhanismidest on olnud lünklikud. Teadlastel on nüüd rohkem vastuseid, vahendab New Atlas.