Millele peaksid mehed intiimpiirkonna eest hoolitsemisel tähelepanu pöörama?

Kõige tähtsama intiimpiirkonna eest hoolitsemise reeglina toob farmatseut välja regulaarse pesu ja kuivatamise, mille eesmärgiks on haudumise vältimine. «Jälgida tuleks, et puhastatud ja kuivatatud saaksid kõik kurrud, voldivahed ja eesnaha alune, lisaks ka tagumik,» ütleb Baar.

Samuti on liigse higistamise vältimiseks soovitav ka meestel oma kubeme piirkonda raseerida. «Raseerimine ei pea tähendama seda, et kõik karvad eemaldatakse, piisab ka karvade lühemaks ajamisest. Mida vähem karvu intiimpiirkonnas on, seda vähem jääb sinna mustust, higi ja rasu, mis võib aja jooksul ebamugavusi tekitada,» selgitab farmatseut.

«Oluline on raseerimisel kasutada pestud ja teritatud raseerijat, niisutada enne nahka ja karvu raseerimisgeeli või kreemiga, et neid kergem ajada oleks, raseerida karva kasvusuunas ja lõpetades kanda nahale niisutajat või raseerimisjärgset palsamit, et vältida karvade sissekasvamist,» tuletab Baar meelde raseerimise põhitõdesid. «Intiimpiirkonna raseerimisel tuleb arvestada, et karvade täielikul eemaldamisel võib see piirkond sõltuvalt naha tundlikkusest vajada rohkem tähelepanu ja kreemitamist kui teised keha piirkonnad,» ütleb ta.

«Kelle jaoks tundub žilett liiga hirmuäratav, võib näiteks kasutada hoopis karvu eemaldavat kreemi, mis vähendab oluliselt vigastuste tekkimise ohtu. Pikemaajaliseks karvaeemalduseks sobib veel ka fotoepilatsioon või vahatamine, siis kestab toime mitmeid kuid,» juhib Baar tähelepanu alternatiividele.