VALESTI MÕÕDETUD ⟩ USAs võivad olla miljonid saanud tõsise haiguse valediagnoosi

Ameerika südameassotsiatsiooni ja Ameerika kardioloogakolledži juhised nõuavad, et patsient istuks istuma toolil nii, et jalad on põrandal, selg toetatud ja vererõhumansetti kandev käsi toetatud südame kõrgusel. See aitab tagada täpsed mõõtmistulemused. Paljud tervishoiutöötajad mõõdavad aga vererõhku, kui patsient istub läbivaatuslaual, nii et jalad ripuvad ning käsi on toetamata.