UUS RAVIM ⟩ Üks süst pakub lootust raske haigusega inimestele

Teadlased on hiljuti teinud murrangulisi inimkatseid uudse ravimiga, mida nimetatakse lepodisiraaniks , pakkudes lootust inimestele, kellel on kõrge lipoproteiin-a (Lp(a)) ehk «halva» kolesterooli geneetiline vorm, mis soodustab südame-veresoonkonnahaigusi. Uuring näitab, et lepodisiraani ühekordne süst vähendab Lp(a) peaaegu aastaks tuvastamatule tasemele, kõrvaldades potentsiaalselt riskiteguri, mille vastu praegu ravi ei ole.

Lp(a) on sarnane madala tihedusega lipoproteiini (LDL) kolesterooliga ja seda tuntakse tavaliselt «halva» kolesterooli nime all, sest see aitab kaasa artereid ummistavate naastude tekkele, piirates seeläbi verevoolu elutähtsatesse organitesse. Erinevalt teistest kolesteroolitüüpidest on kõrge Lp(a) tase peamiselt päritav, mistõttu on need vastupidavad tavapärastele meetoditele, nagu treening, dieet või ravimid. Järelikult on kõrgenenud Lp(a) jaoks tõhusate ravimeetodite leidmine olnud pidev väljakutse.