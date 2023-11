Kliinikum taastab maski kandmise nõude haiglaruumides

Kliinikumi ravijuhi dr Liis Salumäe sõnul on hingamisteede viirushaiguste hooaeg käes, millest tulenevalt on suurenenud ka nendesse haigestumus. «Terviseameti andmetele on viimastel nädalatel suurenenud nii COVID-19 kui gripi haigestumus. Samuti näeme juba patsiente, kes vajavad gripi ja COVID-19 tõttu haiglaravi, enamasti on need üle 60-aastased patsiendid,» kirjeldas olukorda dr Salumäe.

Dr Piret Mitt rõhutas, et vaktsineerimine on jätkuvalt parim viis raske haigestumise ära hoidmiseks, mistõttu on oluline riskirühmade vaktsineerimine nii gripi kui COVID-19 vastu. «COVID-19 vastu soovitatakse vaktsineerida inimestel alates 60. eluaastast ning riskirühma kuuluvad lastel ja täiskasvanutel, kellel on COVID-19 põdemisest või viimasest vaktsineerimisest möödas rohkem kui kuus kuud,» rääkis infektsioonhaiguste arst. Ta lisas, et COVID-19 vaktsiin on soovijatele tasuta.