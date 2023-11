Diabeedipäev kutsub heategevuslikule jalutuskäigule

«1. tüüpi diabeet on autoimmuunhaigus ja seda ei saa ei ennetada ega välja ravida. Seda tüüpi põdevaid lapsi, noori ja täiskasvanuid on Eestis kokku ligi 7000. Nad ei jäänud haigeks ei valest söömisest ega vähesest liikumisest. Samas eelkõige elustiilihaigust 2. tüüpi diabeeti saab ennetada ja ära hoida liikumise suurendamise, teadlikuma toitumise, stressi leevendamise ja piisava uneajaga. Just nendele riskidele tähelepanu juhtimise me käesoleva aasta diabeedipäeval olemegi fookusesse võtnud,» selgitas Diabeedikooli juht Kristi Peegel.

Arvestada tuleb, et 2. tüüpi diabeet on ka suure geneetilise eelsoodumusega. Kui suguvõsas kellelgi esineb 2. tüüpi diabeeti, on inimesel risk haigestuda kuni 50 protsenti. «Hinnanguliselt põeb Eestis 2. tüüpi diabeeti ligi 100 000 inimest ning nendest 30 protsenti inimesi ei ole veel diagnoosi saanud, sest selle haiguse algus on salakaval ja hiiliv. Seda tüüpi põevad peamiselt keskealised ja vanemaealised, kuid järjest rohkem ka ülekaalulisi noori,» sõnas Kristi Peegel.

Kõigil inimestele tasub Peegli sõnul 2. tüübi diabeedi riske testida, nüüd on selleks ka mugav Diabeedipäeva veebikeskond: https://diabeedipaev.ee/test/

Laupäeval, 18. novembril, toimub Kadrioru pargis Diabeedipäeva heategevuslik kõnd. E.Vilde majamuuseumi juurest kell 12.00 algavale 3,5 km kõnnile on oodatud osalema kõik, kel on diabeet või kelle lähedastel on diabeet. Väga oodatud ka kõik teised, kellel ei ole diabeeti, aga kes oma tervise eest hoolt kannavad! Kõikidel soovijatel mõõdetakse veresuhkrut, lastele on kohal päästjad ja päästekoer Nublu, jagatakse sooja jooki (palun termostass kaasa võtta!) ja 400-le esimesele lõpetajale on kingitused. Kõik registreerunud osalejad saavad virtuualse medali.