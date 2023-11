Zhong-Yin Zhangi meeskond on välja töötanud TP1L, väga tugeva ja selektiivse molekulilagundaja. See võtab rakkudes sihikule ensüümi TC-PTP ehk immuunsüsteemi T-rakkude valgu türosiinfosfataasi ja «kustutab» selle, vahendab Eureka Alert.

Zhangi sõnul on hiljutised uuringud on näidanud, et TC-PTP kustutamine teatud kasvajarakkudes soodustab antigeeni esile tõusmist, mis hoiatab immuunsüsteemi kasvajarakkude esinemise eest. Teised uuringud on näidanud, et ensüümi kadumine T-rakkudes stimuleerib T-rakkude aktivatsiooni ja paljunemist, mis suunab immuunrakud kasvajarakkudega võitlema ja neid hävitama.