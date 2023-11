Nahk-nahal kontaktiks asetatakse laps vanema paljale rinnale, kandes ainult mähet. Varasemad uuringud on juba näidanud, et seda tüüpi kontaktil võib olla positiivne mõju, kui seda rakendatakse vanema (ema või muu vanem/eestkostja) ja enneaegse lapse (liiga vara sündinud beebi) vahel. Sellist kontakti kogevad beebid võivad kasvada kiiremini ja on vähem haiged, mis vähendab inkubaatoris veedetud aega. Sarnased positiivsed mõjud on nüüd leitud tervete ja õigeaegsete ehk 37. ja 42. rasedusnädala vahel sündinud imikute puhul, kui nahakontakti kohaldatakse vahetult pärast sündi.