Millal alustada tervisemurega apteegist?

Kõhumurede või muude maovaevuste korral on paljud abistavad preparaadid lähima apteegi kaugusel. Kõhukinnisuse või -lahtisuse puhul on kättesaadavad ravimid ja loodustooted, mis on mõeldud kergema vaevuse korral pikema aja jooksul kasutamiseks, aga ka kiirelt abi pakkuvad ühekordse toimega ravimid. Apteegist saab abi ka kõiksugustele maovaevuste leevendamiseks.

Apteeker on ravimiteadlane

«Kui soovid oma ravimite kohta rohkem infot, küsi apteekrilt. Ravimi kasutamisel on esmalt oluline teada, miks sa seda ravimit kasutad, seejärel tuleks veenduda, et ravim toimib ja selle kasutamine on ohutu. Apteeker oskab vastata, milline on õige annus ja kui sageli tuleb ravimit tarvitada, millal ja kuidas ning millega koos tuleks ravimit võtta, millised on ravimi kõrval- ja koostoimed teiste ravimitega, aga ka toidu ja toidulisanditega,» selgitas Rootslane.