Hea teada: milliseid analüüse saab teha koduste kiirtestidega?

Üheks esimeseks koduseks kiirtestiks oli 1970. aastatel rasedustest. Toona oli tegemist tõelise revolutsiooniga, sest enne seda kasutati raseduse diagnoosimiseks peamiselt arsti juures tehtavaid uriiniproove ja vereanalüüse. 1980. aastatel ilmusid turule HIV-antikehade kiirtestid, glükoositestid veresuhkru taseme mõõtmiseks, streptokokknakkuse kiirtestid ning 1990. aastate alguses kolesteroolitestid. Paikuse Südameapteegi juhataja Christyna Kuusik ütleb, et tänaseks on olemas palju erinevaid kiirteste, mis aitavad kaasa erinevate haiguste ning terviseseisundite tuvastamisele, alates nakkushaigustest kuni südame-veresoonkonna haigusteni. «Uute testide arendamine ja täiustamine on pidev protsess ning kiirtestid on saanud meditsiinis oluliseks vahendiks kiirete ja täpsete diagnooside saamiseks,» nendib apteeker.

Kuusiku sõnul on kiirtestid hea viis esmase kiire hinnangu andmiseks, kui on põhjust kahtlustada mõnd viirushaigust, haigust, vitamiinide või mineraalide puudust. Confido esmatasandi meditsiinijuht dr Karita Košeleva lisab, et olenevalt kiirtestist ja selle tulemustest peaks põhjalikuma diagnoosi ja ravi saamiseks pöörduda arsti poole.

Kiirtestidega saab tuvastada viiruseid ja bakteriaalseid haiguseid

Tänaseks on ilmselt kõigile teada, et kiirtestiga saab tuvastada COVID-19 ja A- ja B-gripi antigeene. Apteekides on müügil ka neliktestid, mis tuvastavad ühe testiga nii COVID-19, A- ja B-gripi kui ka RS-viiruse ning sümptomite korral piisab viiruse tuvastamiseks vaid ühest testist.