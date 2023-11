Jäätise söömine võib pakkuda ajutist leevendust kurguvalule tänu selle külma ja rahustava mõjule. Siiski on see leevendus sageli lühiajaline ning enamikus jäätistes sisalduv kõrge suhkrusisaldus võib suurendada põletikku ja nõrgestada immuunsüsteemi. See võib aga seisundit halvendada, kirjutab Healthline.