Arst selgitab, millised sümptomid on eesnäärmevähil ja kuidas haigusest hoiduda

Peamiseks eesnäärmevähki haigestumise riskiteguriks on vanus ning üle poole haigestunutest on 65-aastased ja vanemad. Õnneks ei ole paljudel juhtudel tegemist agressiivse vähivormiga ning mõnikord piisab patsiendi jälgimisest. Millist ravitaktikat valida, sõltub mitmetest kasvajat iseloomustavatest parameetritest, mida selle vähi korral hinnatakse.

Riskitegurid ja sümptomid

Mida kõrgem on vanus, seda suurem on tõenäosus, et kujunevad kasvajalised muutused. Kindlasti on haigestumisel oma roll ka keskkonnast tingitud teguritel ning pärilikkusel. Meestel, kelle perekonnas on eesnäärmevähki diagnoositud, on paraku mitu korda kõrgem risk haigestuda. Veel mängivad rolli eesnäärme põletikulised haigused ja järjest enam räägitakse ka dieediga seotud teguritest.