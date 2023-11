Toiduteadur: poes käies mõtle ka sellele, mida headele bakteritele süüa osta

«Bakterid on meie planeedil elanud juba üle miljardi aasta, aga me teame nendest endiselt liiga vähe,» ütleb Adamberg. Ta lisab, et looduses ei ela bakterid kunagi üksi, vaid moodustavad keerukaid kooslusi. «Selliseid kooslusi nimetatakse mikroelustikuks ehk mikrobiootaks ja igale piirkonnale on iseloomulik oma mikrobioota. Olgu selleks metsa-, põllu- või inimesemikrobioota. Veel täpsemaks minnes saab eristada naha-, soole- ja muude kehapiirkondade mikrobiootasid,» nendib vanemateadur.

Mikrobioomi uurimise ajalugu ja tulevik

19. sajandi lõpus tõestas Robert Koch, et bakterid põhjustavad haigusi. «Nende avastuste alguses arvati, et ainus hea bakter on surnud bakter. Ka jämesool tundus sõnnikuhoidlana ja miks see peaks üldse inimese sees olema, kui võiks jäägid kohe peensoolest välja juhtida. Õnneks saadi peagi aru, et on olemas ka head bakterid ja isegi sellised, kes töötavad elu heaks ehk on probiootilised. Sada aastat hiljem oleme jõudnud teadmiseni, et enamik baktereid ongi vajalikud ja kõrgemad organismid, nii loomad kui taimed, ei saakski muidu olemas olla,» tõdeb toiduteadur.