Eesti teadlased leidsid üllatava viisi, mis võiks vaimset tervist toetada

Muuseumikaardi vaimse tervise eksperimendi tulemused kinnitavad mitmete üleilmsete uuringute omi näidates, et muuseumis käimisest on kasu vaimse tervise probleemide leevendamisel. Näiteks Belgia psühhiaatrid on juba mõnda aega kirjutanud depressiooni, ärevushäirete või stressi all kannatavatele patsientidele pilootprojekti raames välja tasuta muuseumikülastusi.