Kuidas tulla toime perearstide puudusega?

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsialist Kaily Susi sõnul tuleb luua tugevate meeskondadega esmatasand, kus arst ei peaks üksinda kandma täit vastutust oma nimistu teenindamise ees. «Nii on tervisekeskustes lihtsam igapäevaselt nõu küsida ja arstidel vajadusel töölt eemal olla. Selleks, et ka hajaasustusega piirkondades ja üksikpraksistena tegutsevatel arstidel oleks oma meeskond ja et kõik inimesed saaksid teenuseid vajaliku tervikuna, oleme alustanud piirkondlike tervisevõrgustike loomist. See on väike osa hea töökeskkonna loomisest, mis on omakorda noorte arstide-õdede valikutes üha suurema kaaluga,» nentis Susi.