Ekspert annab nõu, kuidas külmal ajal õigesti nahka hooldada

Benu apteegi kosmeetikakonsultant Marite Talbre annab nõu, kuidas oma naha eest külmal ajal hoolitseda. Talbre sõnul on nahk suurim organ ja selle tervis sõltub mitmetest teguritest. «Üks olulisemaid tegureid terve naha jaoks on õige nahahooldus vastavalt oma nahatüübile ja seisundile. Kõrgekvaliteediline kosmeetikatoode kaitseb nahka keskkonna kahjulike mõjude eest, aeglustab naha vananemisprotsesse ning leevendab võimalikke nahaprobleeme nagu punetus, ärritus, ekseem ja akne,» selgitab Talbre nahahoolduse tähtsust.

«Kuna nahk on ühtlasi ka meie kõige tundlikum organ, annab see meile teada kõigest, mis seda mõjutab. Üldjuhul võib tõdeda, et enamikul inimestel muutub külmade ilmade saabudes nahk kuivemaks, kuna nahaalune mikrovereringe aeglustub ja toitained nahas vähenevad. Lisaks mõjub nahale halvasti ka temperatuuri kõikumine välis- ja siseõhu vahel,» räägib Talbre.