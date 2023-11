Seleenitasemel tuleb silma peal hoida

Üks varasem uuring on leidnud, et Ühendkuningriigis tarbisid inimesed 55 mikrogrammi seleeni päevas. Eestis tehtud uuring 404 inimesega leidis, et eestlased tarbivad keskmiselt 75 mikrogrammi (µg) seleeni. Alehageni sõnul pole Euroopas ühtegi riiki, kus inimesed tarbiksid seleeni piisavalt. Ainukeseks erandiks on Ameerika Ühendriigid, sest seal on mulla seleenisisaldus kõrgem. Inimeste seleenitaset mõjutab pinnas ja selles kasvatatav toit. Alehagen tõi näiteks Soome, kus hakati väetistele seleeni lisama ja seetõttu on insuldi esinemissagedus langenud. Kuna põhjamaades on seleenisisaldus pinnases vähene, siis tuleks seda toidulisandina juurde võtta.