Dr Sergey Saadi sõnul jõuavad mehed arsti juurde liiga hilja, sest harjuvad sümptomitega

Ratnik nentis, et meeste mure ja päris elu vahel valitseb väike vastuolu. «Mehed muretsevad olenemata vanusest vähi ja kasvajate pärast, ent ometi on meeste halva tervise ja suremuse peamiseks põhjuseks südame-veresoonkonna haigused. Tervise Arengu Instituudi andmetel on just südame- ja veresoonkonna haigused kõige sagedasemaks surma põhjustajaks Eestis, moodustades 46% meeste suremusest. Omamoodi vasturääkivuse tekitab siin aga see, et kui vähkkasvajad on sageli seotud geneetilise eelsoodumusega ning on teinekord raskesti avastatavad, siis veresoonkonnahaigused on enamasti ennetatavad ja ravitavad, kui vaid inimene õigeaegselt oma tervist kontrolliks,» nentis Ratnik.