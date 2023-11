UURING ⟩ See vitamiin aitab keha parandada

Vitamiin B12 ehk kobalamiin aitab punalibledel moodustuda ja hõlbustab DNA sünteesi, mis kaitseb rakke geneetiliste mutatsioonide eest. Samuti on see oluline aju- ja närvirakkude arengus ja toimimises. Teadlased on nüüd leidnud, et see mikroelement mängib võtmerolli ka rakkude ümberprogrammeerimisel ja kudede uuenemisel.