Lastehaigla loob emapiimapanga

Dr Toome rõhutas, et oluline on ka doonorpiima annetavate emade nõustamine ja nende tervis. «Üht väga õrna organismi toites peame teadma, et see piim on igati täisväärtuslik ja naine on terve, tal ei ole riskikäitumist. Oma rinnapiima saab ta koguda kodus ning tuua panka kord nädala või kahe jooksul. Täname ette kõiki emasid, kes on valmis rinnapiima jagama.»

Kui maailmas alustati enneaegsete päeva tähistamist 2011. aastal, siis Eestis tähistati seda esmakordselt 2013. Järkjärgult on kasvanud meditsiinitöötajate ja lapsevanemate koostöö ja uuringute põhjal on selgunud, et perepalatite loomise ning perekeskse lähenemisega, kaasates ravisse ja otsustusprotsessi kohe ka lapsevanemad, on tulemused enneaegsele lapsele, tema vanematele ning pere heaolule tunduvalt paremad.

Eestis sünnib enneaegsena ligikaudu 5,5 protsenti kõigist sündidest, möödunud aastal oli elussünde 11 545. «Murelapsed on väga enneaegsed, see üks protsent, kes on sündinud enne 32 täisrasedusnädalat. Siiski, kui saime võrrelda teadusuuringutes end juhtivate Euroopa maadega, on laste hiline tervisetulem kahe ja viie aasta vanuses pigem parem Euroopa keskmisest,» kinnitas Tallinna lastehaigla ravijuht Liis Toome.

SA Tallinna Lastehaigla on piirkondlik, kõrgeima etapi lastehaigla Eestis, mis pakub lastele ravi ligi 30 erialal. Aastas saab lastehaiglast statsionaarset ja ambulatoorset abi 150 000 kuni 18-aastast last ja noort inimest. Tallinna Lastehaigla on tööandja enam kui 800 töötajale.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevusfond, mille eesmärgiks on parima võimaliku meditsiinilise abi toomine Tallinna Lastehaiglasse. 2022. aastal kogus fond 1,4 miljonit eurot annetusi.