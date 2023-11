Nahk-naha kontakt suurendab enneaegselt sündinud laste võimalust ellu jääda

Rahvusvahelise enneaegse sünni päeva puhul värvub Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja 16. novembri õhtul kella 18-st alates üheks ööpäevaks sirelilillaks, sest just see värv on enneaegsete tunnusvärviks, mis tähistab uue elu algust ning sümboliseerib optimismi.

17. november on rahvusvaheline enneaegse sünni päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu enneaegsete lastega peredele, nende muredele, toimetulekule ja toetamisele. Selle sõnumi väljendamiseks valgustatakse täna õhtul paljude haiglate ja ametiasutuste fassaadid sirelilillaks, sest just see värv on enneaegsete tunnusvärv ning tähistab uue elu algust ja lootust.