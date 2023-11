Mis on sinu jaoks – kodu järel – selline omane ja turvaline paik, kuhu sisse astudes tekib kohe tunne, et sind oodatakse siin nagu omainimest? Minule on selliseks kohaks raamatukogu. Mitte üks kindel raamatukogu mu kodulinnas, vaid igal pool maailmas, olgu selleks New Yorgi avalik raamatukogu, Berliini Riigiraamatukogu või Oodi Helsingis. Juba iidse Teeba raamatukogu uksele oli kirjutatud, et see siin on hinge tervendamise koht!