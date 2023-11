«Ma olen rõve, kole, paks, mõttetu» ja teisi enesekriitilisi torkeid, mis enesesõbralikkuse vastu välja vahetada

Ma ei tohi tunda viha ja ärrituda. Olen halb lapsevanem.

Enesesõbralik vastus: Ma mõistan, miks ärritun ja tunnen viha selles olukorras. Väga inimlik on selles olukorras ärrituda. Ka mina olen kõigest inimene ja võin vahel kogeda viha. Viha tunda on okei. Ma saan sammhaaval õppida, kuidas oma viha juhtida, et selle emotsiooniga endale ja teistele liiga ei tee.

Sõnadest tegudesse

Lahke ja sõbralik sõna aitab luua ruumi, kus on lubatud olla iseendana, ebatäiuslikuna, oma tunnete ja kogemustega, lihtsalt inimesena, nii nagu me kõik oleme. Mõistev ja toetav sõnum loob turvatunnet, julgust proovida uuesti, võtta vastu väljakutseid. Ma ei pea enam kartma iseenda loodud kurja piitsutavat kubjast või kaaslaste arvamust. Tean, et ükskõik, kuidas mul elus läheb, mind ootab kodus ja iseenda sees tõeliselt hea sõber, kes hukkamõistu asemel pakub mõistmist ja julgustust.

Aga enesesõbralikkus ei väljendu ainult sõnades, vaid ka tegudes, mida teeme enda heaks. Enesesõbraliku mõttemeele lemmikküsimused on: «Mida ma praegu päriselt vajan? Mida mul vaja on, et ennast veidi paremini tunda ja pakkuda endale hoolitsust tervislikul moel? Kas ma päriselt vajan krõpsupakki ja õhtu otsa diivanil vedelemist? Kas ma vajan tund aega telefonis skrollimist, et mitte tunda seda ebamugavat emotsiooni? Või on see päriselt hoopis kõne sõbrale, mida ma vajan, jalutuskäik looduses, tass teed, lemmiklooma kallistamine, inspireeriva raamatu lugemine, magamine, puhkehetke võtmine? Võib-olla aga on see hoopis kellelegi või millelegi «ei» ütlemine, edasilükatud tegevuse ärategemine, päevakava koostamine või mõne ebatervisliku harjumuse asendamine tervislikuga.»