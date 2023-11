Rinnavähki avastatakse rohkem

Igal aastal diagnoositakse Eestis ligikaudu 800 uut rinnavähi juhtu. Vettus toob välja, et rinnavähi sagedane esinemine on seotud sellega, et tänasel päeval on võimalik vähki avastada ja diagnoosida juba väga varases staadiumis. Teiseks põhjuseks on aga elanikkonna vananemine, mis on kahjuks paratamatus. Vettus ütleb, et tema patsientuur on vanuse mõttes lai, kuid kahjuks näeb onkoloogiakeskuse juht trendi, et vähk tabab ikka aina nooremaid inimesi.