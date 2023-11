Vähi hävitamiseks avastati uus võimalus

Makrofaagid on immuunsüsteemi rakud. Üks nende rollidest on neelata ehk «süüa» kahjustunud või ohtlikud rakud, sealhulgas vähirakud. Seda protsessi nimetatakse fagotsütoosiks. Makrofaage saab vähirakkude kõrvaldamiseks tööle suunata, aga tulemus on sageli kesine, kuna vähirakud suudavad sundida makrofaagid puhkeolekusse.

See on osaliselt tingitud sellest, et vähirakkudel on sageli liiga palju molekuli nimega CD47, mis hoiab ära fagotsütoosi, käivitades makrofaagidel «retseptori» nimega SIRPα. Ained, mis blokeerivad CD47 võimet vallandada SIRPα, on näidanud paljutõotavaid tulemusi vähiravis.