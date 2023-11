Stem Cell Reports 'is avaldatud uuring tuvastas ka võimaluse neid lekkeid parandada ja ennetada väikeste veresoonte kahjustuse tõttu tekkivat haigusseisundit ajus, vahendab Cambridge ülikool.

Aju väikeste veresoonte kahjustus on vanusega seotud kognitiivse languse peamine põhjus ja panustab peaaegu pooltesse (45%) dementsuse juhtudest maailmas. Samuti on see vastutav viiendiku (20%) isheemiliste insultide tekke eest, mille puhul verehüüve takistab vere ja hapniku voolamist ajju.