COVIDI ÕPPETUNNID ⟩ Kas ühiskonna sulgemine oli ikka oluline?

Pilt on illustreeriv.

Kas sulgemine on tõhus lahendus pandeemiale või oleks parem lasta inimestel lihtsalt oma nakatumisohtu vähendada, käitudes Terviseameti soovituste järgi ja käies ennast vaktsineerimas? Hiljuti avaldatud uuringust selgub, et need kaks palju vaieldud võimalust viivad siiski sarnaste tulemusteni.