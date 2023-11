Bioloogiliste ohtude eest varjendisse minna ei saa

​Viimase kahesaja aasta jooksul on toimunud meditsiinis ja teaduses kiire areng ning nakkushaiguste põhjustatud surmade arv on langenud enam kui kümme korda. Selle perioodi jooksul on paranenud sanitaartingimused, leiutatud uusi vaktsiine, avastatud antibiootikume, loodud ravimeid, selle progressi üheks väljenduseks on kasvanud inimeste oodatav keskmine eluiga 50 aasta pealt 80 aasta juurde. Paraku aeg-ajalt tuletab emake loodus uute ja ohtlike haigustekitajatena end meelde, paisates meie tavapärase elukorralduse kriisi. Arvestades, et me elame suures 8 miljardi elanikuga niinimetatud globaalkülas, jõuavad patogeenid kiiresti ka Eestisse, nagu SARS-CoV-2 seda ka tegi.