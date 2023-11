Mitte-bensodiasepiinravimi tõestav kliiniline uuring näitab, et see on ärevuse vähendamisel sama efektiivne kui alprasolaam, paremini tuntud kui Xanax. Kliinilise uuringu tulemusi ei ole veel avaldatud, kuid teadlaste sõnul võib uus ravimivorm olla meditsiinis suureks edusammuks, kuna kõrvaltoimed mööduvad võrreldes teiste sarnaste ravimitega kergemalt.