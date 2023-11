Teadlased leidsid, mis vanuses inimesi ohustab ateroskleroos

Madridi Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares'is (CNIC) tehtud uued uuringud näitavad, et noored on vastuvõtlikumad ateroskleroosi tekke riskitegurite mõjule, — arterite kõvenemisele ja ahenemisele naastude kogunemise tõttu. Lisaks leiti, et sekkumine nende riskitegurite varasemaks kõrvaldamiseks võib aeglustada või peatada haigus.