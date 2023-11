Miks paneb punane vein pea valutama?

Kui etanool meie maksas metaboliseerub, jääb üle keemiline ühend atseetaldehüüd ehk etanaal. Atseetaldehüüd on inimese kehale äärmiselt mürgine ja kui me ei suuda seda tõhusalt eemaldada, võivad tasemed koguneda, põhjustades erinevaid ebameeldivaid sümptomeid, sealhulgas peavalu ja näonaha punetust.

Aastate jooksul on esitatud selle kohta mitmeid erinevaid hüpoteese. Mõned inimesed usuvad, et punases veinis olevad lisatud sulfitid tekitavad allergilise reaktsiooni, mis põhjustab peavalu, samal ajal, kui teised on näidanud punase veini kõrget histamiini sisaldust. Hiljuti on mõned teadlased pööranud tähelepanu punases veinis olevale ühendite rühmale, mida nimetatakse flavanoolideks.