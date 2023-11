Kõhukinnisus on ülemaailmselt levinud soolehaigus, mille levimus on maailmas 10–15 protsenti. Seedetrakti liikuvuse häired on seotud soolestiku kasulike mikroorganismide arvukuse märkimisväärse vähenemisega, millest osa nimetatakse tavapäraselt probiootikumideks. Seetõttu on sümptomite leevendamiseks laialdaselt kasutatud suukaudselt manustatavaid probiootikume.