Kooliõed: haigeid lapsi saadetakse kooli, tervis vajab tähelepanu

Tema sõnul on üsna sage olukord, kui kooliõe poole pöörduvad õpilased, kes kaebavad pea- ja kõhuvalu. «Vestluse käigus on aga sageli selgunud, et nad pole kodus enne koolitulekut hommikust söönud. Kooliõed on selles olukorras suunanud õpilasi koolisööklasse sööma, mille järgselt on juba poole tunni pärast kaebus möödunud,» toob Laasner näite.

Ta rõhutab, et lapsevanematel tuleb tähelepanu pöörata mitte ainult algklassilaste, vaid ka teismeliste söömisharjumustele, kuna ka nemad jõuavad pikkadest toidukorra vahedest tulenevate kaebustega kooliõe kabinetti. Nendeks on näiteks halb enesetunne, pearinglus ja kõhuvalu. «Ka on kooliõed kokku puutunud õpilastega, kes lisaks hommikusöögi vahelejätmisele ei söö ka koolis midagi,» räägib Laasner.

Tervislike toitumisharjumustega samavõrd oluline on kvaliteetne uni, mille puudus põhjustab vaevusi igas eas kooliõpilastele. «Vähene uni tekitab lastel kõige sagedamini peavalu. Reeglina jääb paljude õpilaste ööune aeg lühikeseks ja on ka juhtumeid, kus koolilaps pole öösel üldse maganud ning pöördub järgmisel päeval kooliõe kabinetti kurtes väsimust, peavalu ja nõrkust,» toob Laasner näite. «Seega palume lapsevanematel jälgida, millal lapsed õhtul magama lähevad ja ega nad voodis teki all hoopis nutiseadme seltsis ole. Koolilaps vajab vähemalt kaheksa-üheksa tundi ööund.»

Ta soovitab kõikidel täiskasvanutel tähelepanu pöörata ka laste ekraaniaja kasutuse pikkusele ja tunda huvi, mida laps internetis jälgib. «Mitmed need lapsed, kellega vestlusest tuleb välja, et neil on väga palju ekraaniaega, kurdavad peavalu ja unehäireid,» toob Laasner näite. «Siinkohal on oluline meie kõikide eeskuju ekraanide kasutamisel.»

Ühtki imetabletti selleks, et laps püsiks alati terve, Laasneri sõnul ei ole. «Koolilapsed peaksid toituma mitmekülgselt ja vaheldusrikkalt, piisavalt magama ja värskes õhus liikuma, siis ei ole ka organism viirustele nii vastuvõtlik,» kinnitab Laasner.

Lõpetuseks on soovitus tugevdada laste immuunsüsteemi, vaadates üle nende eluviisid ning lastevanematel oma lastega rohkem suhelda. «Küsige, kuidas neil tegelikult läheb ja tundke oma järeltulijate elu vastu huvi. Nii saame paremini tagada, et koolilapsed vähem haigestuksid.»