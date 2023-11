Dr Julio Aguado ja ta meeskond Queenslandi ülikooli bio- ja nanotehnoloogia instituudist kasutasid laboris inimtüvirakkudest kasvatatud sünteetilisi ajuorganoide, et uurida erinevate SARS-COV-2 variantide mõju ajukoele, vahendab ülikool. Uuring avaldati ajakirjas Nature Aging.

Avastati, et Covid-19 kiirendab «zombirakkude» esinemist, mis kuhjuvad loomulikult ja järk-järgult ajus vananedes. Need rakud on teadaolevalt kudedes põletiku ja degeneratsiooni põhjustajad, mis avaldub kognitiivsete häirete, näiteks halvenenud mäluna.