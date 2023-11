WHO hoiatab antibiootikumide kuritarvitamise eest

WHO Euroopa osakond viis läbi uuringu, millest selgus, et antibiootikume kirjutati välja haigusnähtude puhul nagu tavaline külmetus (24 protsenti juhtudest), gripilaadsed sümptomid (16 protsenti), haige kurk (21 protsenti) ja köha (18 protsenti).

«Antimikroobikumiresistentsus on küll loomulik nähtus, aga superbakterite teket ja levikut kiirendavad antimikroobikumide väärkasutamine, mis muudab nakkuste efektiivse ravi suuremaks katsumuseks,» ütles WHO.

«Kõigis meie regiooni riikides on kehtestatud regulatsioonid kaitsmaks väärtuslike antibiootikumide väärkasutamise eest. Nende regulatsioonide jõustamine lahendaks enamiku antibiootikumide väärkasutamise probleeme,» ütles WHO Euroopa piirkonnas nakkushaiguste osakonna direktor Robb Butler.

WHO hoiatab, et kohese sekkumiseta võib antimikroobikumide – mille hulka kuuluvad ka antibiootikumid – resistentsus põhjustada 2050. aastaks kuni 10 miljonit surma.

WHO tõdeb, et inimeste teadlikkuses antibiootikumidest on tõsised lüngad, mis tähendab, et neid võidakse võtta valedel põhjustel ise seda teadmata.