AVASTUS ⟩ Laialt kasutatav vahend paneb vähirakud surema

Pennsilvania ülikooli Perelmani meditsiinikooli teadurite avastused võimaldavad alustada kliinilist katset lidokaiini lisamiseks pea- ja kaelavähiga patsientide standardravisse. Lidokaiini on varem seostatud kasulike mõjudega vähipatsientidel, kuid seni ei olnud teada, kuidas või miks see nii on. Uuring avaldati ajakirjas Cell Report.