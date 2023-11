IKEA selleaastasest jõuluküsitlusest selgus, et 38 protsenti Eesti vastajatest ei leia pühade ajal peaaegu kunagi aega iseenda jaoks. Veerand Eesti elanikkonnast tunnistas, et sageli langeb kogu vastutus kodu koristamise ja kaunistamise, toidulaua katmise ja kingitustega tegelemise eest just neile.