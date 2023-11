Terviseamet selgitab: mida silmas pidada antibiootikumide kasutamisel

Antibiootikume ei kasutata viirusnakkuste raviks! Antibiootikumid on ained, millel on bakteritele surmav või paljundamist takistav toime. Antibiootikumid ei ravi gripi, COVID-19 või mõne muu viirushaiguse sümptomeid. Antibiootikumid on efektiivsed vaid bakteriaalsete infektsioonide ravil. Kõige sagedamini kasutatakse antibiootikume hingamisteede infektsioonide tüsistuste, nt kopsupõletiku, kuseteede infektsioonide ning raskemate haiguste, nt meningiidi ja sepsise ravil.