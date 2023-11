Teatud vähkide hoogsat levikut Eestis kannustab välditav põhjus

HPVd võib pidada üheks nakkavamaks viiruseks, mis levib seksuaalvahekorra ajal kui ka limaskestade kokkupuutel, ilma, et oleks sugulises vahekorras oldud. 80 protsenti inimestest puutub oma elu jooksul mõne HPV viiruse tüvega kokku. Kui oled viiruse saanud, on kaks varianti. Sagedasem on võimalus, et immuunsüsteem kõrvaldab selle. Teine variant on aga see, et viirus jääb organismi püsima, hakkab rakkudes paljunema ja tekitab rakumuutusi. See omakorda viib vähkkasvaja tekkeni, millest kõige sagedasem on emakakaelavähk, naistel veel tupe- ja häbemevähk ning meestel peenisevähk. Nii meeste kui naiste seas esineb pärakuvähki ning järjest enam kurgu-neeluvähki. Statistika näitab, et iga 26-s pahaloomuline vähk Eestis on tingitud nakatumisest HPVga, mida annaks vältida.