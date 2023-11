Oluline teada: kes on tervisemure lahendamisel esimene aitaja?

Õdede pädevust ja sellega seonduvat vastutust on aasta-aastalt suurendatud, et tagada patsientidele õigeaegne abi. Pereõde on kõrgharidusega spetsialist, kelle pädevuses on iseseisvalt tegeleda mitmesuguste tervisemurede lahendamisega.

Pereõde teeb tervisekontrolle ja nõustab elustiili küsimustes

Täiskasvanute ja laste tervisekontrollide tegemine on osa pereõe tööst. Õde kaalub ja mõõdab patsienti, kuulab südant ning kopse, kontrollib nägemist, vererõhku ja veresuhkrut ning hindab vajadusel ka muid näitajaid võimalike terviseprobleemide tuvastamiseks. Kui tuvastatakse terviserisk, suunab pereõde patsiendi perearsti vastuvõtule.

Samuti kuulub pereõe ülesannete hulka vaktsineerimiste planeerimine ja kaitsesüstide tegemine, seda nii esmaste kui ka korduvate vaktsineerimiste puhul. Vastavalt immuniseerimiskavale kutsub pereõde oma nimistu lapsi vaktsineerima ja jälgib, et kaitsesüstid oleksid õigel ajal tehtud. Kindlasti aitab pereõde sind ka siis, kui on vaja siduda haava, eemaldada puuke või õmbluseid või teha näiteks kõrvaloputust.

Pereõde aitab, kui vajad nõu tervislikuma eluviisi valikul. Juhendamist ja nõu saad nii liikumise, toitumise, magamise kui ka näiteks vaimse tervise hoidmise kohta. Pereõde oskab sind juhendada, kuna teab hästi sinu üldist tervislikku seisundit.

Pereõde jälgib kroonilisi haigeid ja aitab ka viirushaiguste korral

Pereõe töös on olulisel kohal krooniliste haigustega patsientide jälgimine. Pereõde kutsub krooniliste haigustega inimesed vastuvõtule ning aitab kaasa mõelda ja vajadusel õpetab, kuidas haiguse kulgu kontrolli all hoida. Eraldi väljaõppe saanud pereõdedel on sealhulgas õigus pikendada retsepte ja nii võivad näiteks kõrgvererõhutõvega, diabeediga või astmaga kimpus olevad inimesed olla pikalt vaid pereõe vaateväljas.

Pereõde saab hinnata patsiendi vajadust töövõimetuslehe, sealhulgas hoolduslehe järele, vajadusel seda avada ja sulgeda. Lühiajalise töövõimetuse korral tegeleb pereõde patsiendiga algusest lõpuni ja kaasab arsti vaid vajadusel. Samuti saab pereõde koostada abivahendi tõendeid ja teha saatekirja laboriuuringute tegemiseks või proovimaterjalide saatmiseks laborisse.