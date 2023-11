Mammograafiabuss ootab Lasnamäe naisi sõeluuringule

«Oma igapäevases kiires elu tempos jõuame tavaliselt arsti juurde vaid siis, kui juba miskit valutab ning sellise käitumise tagajärjed võivad olla kurvad. Tegelikkuses on väga oluline hoolitseda oma tervise eest ning käia regulaarselt kontrollis. Mammograafiabuss on tulnud meie juurde ning Lasnamäe naistele, on tehtud uuringul osalemine võimalikult mugavaks, kulutamata liigselt aega,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Tasub meeles pidada, et mammograafiabussi sõeluuringule on oodatud naiselanikud, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse/saatekirja saamise hetkel märgitud Eesti Vabariik. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui kutset pole meilile tulnud, tuleb eesti.ee keskkonnas oma kontaktandmed üle kontrollida.