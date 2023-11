Häälekähedus on seisund, mis on tingitud häälepaelte muutustest kõris ja mille puhul on häiritud inimese hääle helikvaliteet. Lastel ja täiskasvanutel muutub hääle tämber ja toon – hääl on olemas, kuid on muutunud. Häälekadu on seisund, mille puhul hääl on täiesti kadunud, edastab Tartu Ülikooli Kliinikum.