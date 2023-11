Eesti Ettevõte Icosagen on Mart Ustavi juhtimisel loonud lehma antikehadel põhineva ninasprei, mida turustatakse Covid-19 vastase preparaadina. Tegemist pole ravimiga vaid «tootega». Tartu ülikooli professor Ruth Kalda viis läbi katsed selle toimivuse osas. 900 inimesega valmis haigestus aga nii vähe inimesi, et teaduslikult korrektselt polegi võimalik väita, kas see «toode» kaitseb Covidi vastu või mitte.