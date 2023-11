Toidulisandite populaarsus suurendab nende ülemäärast tarbimist

Kuigi paljud kasutavad toidulisandeid tervise turgutamiseks, ei pruugi nende tarbimine alati olla läbi mõeldud. Vähene teadlikkus võib kaasa tuua olukordi, kus toidulisandite tarbimine võib mõjuda oodatust vastupidi või isegi olla tervisele kahjulik. Seetõttu on oluline, et inimesed oleksid teadlikud toidulisandite mõjudest ja vajadusel peaksid nõu arstiga. Kriitiliselt tasub suhtuda ka liiga palju lubavatesse reklaamidesse.

«Kampaania eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust toidulisandite tarbimisel. Toidulisandid ei ole ravimid ja osa neist võivad sisaldada tugevaid toimeaineid,» selgitab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse valdkonna peaspetsialist Evelin Kivima. Ta lisab, et toidulisandite tarbimine peaks olema läbi mõeldud ning neid ei peaks võtma «igaks juhuks». «Toidulisandid on mõeldud tavatoidu täiendamiseks, kuid mitmekülgsel ja tasakaalustatud toitumisel peaks keha üldjuhul olema varustatud kõigi vajalike toitainetega. Meie kliimas võib sügisest kevadeni olla põhjendatud siiski D-vitamiini tarbimine,» ütleb Kivima.