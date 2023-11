Terviserajad üle Eesti ootavad suusatama

Eesti Terviserajad SA juhi Assar Jõepera sõnul algas suusahooaeg eelmisele aastale sarnaselt varakult ja tegusalt. «Kuna lund sajab aina juurde, on viimased päevad olnud rajameistrite jaoks väga tihedad – unetunde on olnud napilt, kuid tänu nende tublile tegutsemisele on paljud rajad üle Eesti heas «talvevormis» ja ootavad suusatajaid.»

Jõepera sõnul on tänaseks häid suusaradu üle kogu Eesti. «Lund on peale viimaseid tuisupäevi tulnud rikkalikult ja tänu sellele on lisaks vabatehnika võimalusele paljudel radadel sisse tõmmatud ka klassikajälg,» lisab ta.

Et ilmaolud on muutlikud, soovitab Jõepera radade seisukorda jälgida terviserajad.ee veebilehelt, kust saab infot, millisel rajal sõita vabatehnikas, kuhu võib minna juba uuema suusaga ning kuhu on pressitud klassikajälg.

Harjumaal on kõige paremad olud suusatamiseks Aegviidus, Nelijärvel ja Kõrvemaal – Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse ringidel (kuni 24 km) saab sõita vabas tehnikas hea suusaga ning Valgehobusemäe radadel on võimalik suusatada nii klassika kui uisutehnikas. Nelijärvel on võimalik aga uisutehnikas suusatada 4 ja 5 km rajal kas Aegviiduni või Jänedani. Klassika- ja uisutehnika rajad ootavad suusatajaid ka Loksa ja Kolgaküla tervisradadel.