Ekspert annab nõu: kuidas mehed uriinipidamatusega hakkama saavad?

Meestele mõeldud sidemed on õhukesed ja nahasõbralikud ning nende sisekülje äärtes on spetsiaalsed vedelikku suunavad taskud, mis vähendavad võimalikku leket. «Kuigi sidemed sobivad kandmiseks ka oma aluspükste sees, on kõige mugavam neid kanda spetsiaalsete fikseerivate aluspükstega, mis meenutavad tavalisi boksereid. Sidemete välispinnal olev kleeperiba tagab, et side püsib aluspesu sees ja need ei liigu paigast ka näiteks sporti tehes,» selgitab Tiido.

Raske uriinipidamatuse korral leiab abi aga püksmähkmetest ja imavatest pükstest. «Need tooted sobivad ka voodihaigetele,» selgitab Tiido ja õpetab, et täiskasvanutele mõeldud imavaid pükse tuleks valida vööümbermõõdu järgi.

«Sageli ostetakse igaks juhuks suurema imavusega tooteid, kuid nahasõbralikum oleks päevasel ajal kasutada väiksema imavusega tooteid, mida tihedamini vahetada. Ööseks võib jalga panna suurema imavusega püksmähkmed või krõpsuga mähkmed, et rahuliku südamega magada,» soovitab Tiido. «Hea on ka teada, et uriinipidamatuse korral on võimalik riikliku soodustusega osta 120 mähet kuus.»