«Septembris ei Joo» tegi uue osalusrekordi

Tervise Arengu Instituut (TAI) on olnud aktsiooni eestvedaja juba seitse aastat motiveerides inimesi alkovaba kuuga liituma, toetades liitunuid ning analüüsides aktsiooni tulemusi. Järeluuringute põhjal oli hinnanguliselt 60 250 inimest otsustanud 2023. aasta septembrikuu jooksul alkoholist loobuda, mis näitab, et üha rohkem inimesi on valmis proovima tervislikumat eluviisi ja suhtuma teadlikumalt alkoholi tarvitamisse. Sel aastal esmakordsete osalejate arv ulatus hinnanguliselt 17 000 inimeseni.