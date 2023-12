Teadlased on teinud kindlaks, et transrasvadest, mida leidub piimatoodetes ja veiselihas, võib olla vähiravis abi. Siiski hoiatavad teadlased, et oluline on toitaine ise, mitte toiduallikas, ja soovitavad vältida liigse punase liha ja piimatoodete tarbimist, mis võib olla tervisele kahjulik.