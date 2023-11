ABIKS MEEDIKUTELE ⟩ Uus seade lubab kiiret õnnetusjärgse ajutrauma diagnoosimist

Pilt on illustreeriv.

Ajutrauma korral on mõnikord raske aru saada, millal vajab see tõsisemat sekkumist ja millal mitte. Nüüd on teadlaste poolt leiutatud välja uudne seade, mis muudab ajutraumade diagnoosimise kergemaks ning mis võib olla abivahendiks parameedikutele ja arstidele.